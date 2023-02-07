В Тюменской области пройдут ярмарки вакансий

На ярмарках вакансий жителям региона предложат работу с разным уровнем опыта и квалификации, как новичкам, так и опытным специалистам. Представители организаций расскажут о компании и преимуществах сотрудничества с ними.
"Вы сможете подобрать для себя должность, лично познакомиться и пообщаться с потенциальными работодателями, узнать об условиях работы и заключить трудовой договор", - обещает дептруда ТО.
Также в рамках ярмарки вакансий специалисты службы занятости помогут вам выбрать подходящую вакансию, составить резюме и правильно преподнести свои навыки на собеседовании.
Ярмарки вакансий рабочих мест состоятся в следующих отделениях Кадрового центра Работа России:
10 февраля, с 10:00 в Аромашевском и Вагайском,
15 февраля, с 10:00 в Исетском,
17 февраля, с 10:00 в Голышмановском,
20 февраля, с 09:00 в Абатском,
21 февраля с 10:00 в Нижнетавдинском,
27 февраля с 10:00 в Заводоуковском и Уватском,
28 февраля с 14:00 в Тобольском.
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