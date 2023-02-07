В Тюменской области пройдут ярмарки вакансий

09:00 07 февраля 2023
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На ярмарках вакансий жителям региона предложат работу с разным уровнем опыта и квалификации, как новичкам, так и опытным специалистам. Представители организаций расскажут о компании и преимуществах сотрудничества с ними.

"Вы сможете подобрать для себя должность, лично познакомиться и пообщаться с потенциальными работодателями, узнать об условиях работы и заключить трудовой договор", - обещает дептруда ТО.

Также в рамках ярмарки вакансий специалисты службы занятости помогут вам выбрать подходящую вакансию, составить  резюме и правильно преподнести свои навыки на собеседовании.

Ярмарки вакансий рабочих мест состоятся в  следующих  отделениях Кадрового центра Работа России:

10 февраля, с 10:00 в  Аромашевском  и Вагайском,

15 февраля, с 10:00  в  Исетском,

17 февраля, с 10:00 в  Голышмановском,

20 февраля, с 09:00  в Абатском,

21 февраля с 10:00 в  Нижнетавдинском,

27 февраля с 10:00 в  Заводоуковском и  Уватском,

28 февраля с 14:00 в Тобольском.

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