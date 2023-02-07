В Тюменской области пройдут ярмарки вакансий

На ярмарках вакансий жителям региона предложат работу с разным уровнем опыта и квалификации, как новичкам, так и опытным специалистам. Представители организаций расскажут о компании и преимуществах сотрудничества с ними.

"Вы сможете подобрать для себя должность, лично познакомиться и пообщаться с потенциальными работодателями, узнать об условиях работы и заключить трудовой договор", - обещает дептруда ТО.

Также в рамках ярмарки вакансий специалисты службы занятости помогут вам выбрать подходящую вакансию, составить резюме и правильно преподнести свои навыки на собеседовании.

Ярмарки вакансий рабочих мест состоятся в следующих отделениях Кадрового центра Работа России:

10 февраля, с 10:00 в Аромашевском и Вагайском,

15 февраля, с 10:00 в Исетском,

17 февраля, с 10:00 в Голышмановском,

20 февраля, с 09:00 в Абатском,

21 февраля с 10:00 в Нижнетавдинском,

27 февраля с 10:00 в Заводоуковском и Уватском,

28 февраля с 14:00 в Тобольском.