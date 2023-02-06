Госэкспертиза одобрила строительство ледового спорткомплекса в Ишиме

Управление государственной экспертизы проектной документации Тюменской области рассмотрело документацию по строительству в Ишиме ледового спорткомплекса и выдало положительное заключение, сообщает пресс-служба ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Местом для строительства здания выбран участок в северо-восточной части Ишима, между домом 76 А на улице Республики и домом 200 на улице Большая.

В двухэтажном комплексе предусмотрено несколько спортивных зон. На первом этаже разместится зал с ледовым полем, на втором – залы сухих тренировок фигуристов и хоккеистов, зал для отработки бросков по воротам, зал общей физической подготовки и зал силовой нагрузки с тренажерами и спортивными снарядами. При спортивных зонах организуют вспомогательные помещения – командные раздевалки с душевыми, санузлами, тренерские комнаты, помещение для ледовой техники. В здании запроектирован буфет.

Многофункциональное здание нового комплекса предназначено для учебно-тренировочного катания на коньках, игры в хоккей, проведения соревнований, а также для развития массового спорта: здесь можно будет брать на прокат спортивный инвентарь.

Проектную документацию подготовило ООО "Синай".