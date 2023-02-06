Новые подходы в организации охраны труда обсудили в Тюмени

Безопасные условия труда – это один из безусловных приоритетов политики социального блока Правительства Тюменской области. Тема охраны труда всегда актуальна, потому что самой высокой ценностью всегда является человек, его жизнь и здоровье.

3 февраля 2023 года департамент труда и занятости населения Тюменской области провел семинар-совещание "Риск-ориентированный подход в обеспечении работников спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ. Особенности обучения по охране труда с 01.09.2022".

Мероприятие проводилось совместно с ООО "Техноавиа-Тюмень", АНО ДПО НТЦ "Сигур", при участии Государственной инспекции труда в Тюменской области, АНО "Тюменский Межрегиональный Центр Охраны Труда".

На семинаре обсудили актуальные вопросы охраны труда, которые уже вступили в действие и вступят в силу с 1 марта и 1 сентября текущего года.

Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области, охарактеризовал выстроенную в регионе систему управления охраной труда:

В результате совместных действий всех сторон социального партнерства удается сохранить тенденцию снижения производственного травматизма на протяжении ряда лет. По оценочным данным, в 2022 году производственный травматизм в Тюменской области сократился на 7% по сравнению с 2021 годом.

Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Тюменской области Владимир Ташлыков рассказал о новых требованиях в расследовании несчастных случаев на производстве.

С основными изменениями трудового кодекса РФ ознакомила присутствующих Светлана Новоселова, руководитель направления "Снижение уровней профессиональных рисков" ПВ ООО "Фирма "Техноавиа". Светлана Андреевна сделала обзор новых правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и принципов разработки внутренних норм выдачи средств.

О новых особенностях и требованиях к организации обучения по охране труда рассказала Ирина Саулова, директор департамента УМР УЦ "Сигур".

Галина Поперека, директор АНО "Тюменский Межрегиональный Центр Охраны Труда", рассказала о новых требованиях к оформлению инструкций по охране труда, которые вступили в силу с 1 января 2023 года.