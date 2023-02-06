Ишимскому заводу не хватает токарей и фрезеровщиков

Ишимский механический завод остро нуждается в квалифицированных кадрах -не хватает токарей, фрезеровщиков, молодых специалистов готовы обучать прямо на предприятии, сообщил глава Ишима Федр Шишкин.

Механический завод в Ишиме работает с 1941 года, ещё 2-3 года назад у него не было заказов, упали объёмы производства, завод умирал. Сейчас ситуация стабилизировалось, за 2022 год ИМЗ получил 600 млн рублей оборотных средств, что для муниципалитета неплохой показатель. Но возникла кадровая проблема, отметил глава города: