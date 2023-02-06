Ветеринары Тюменской области проведут день бесплатной стерилизации животных

12:41 06 февраля 2023
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Сотрудники государственных центров ветеринарии в нескольких муниципалитетах Тюменской области 28 февраля проведут День бесплатной стерилизации животных.

В акции участвуют Тобольский, Заводоуковский, Исетский, Тюменский, Ишимский, Омутинский и Казанский межрайонные центры ветеринарии, а также городская станция по борьбе с болезнями животных в Тюмени.

Информацию о месте проведения стерилизации и порядке записи можно узнать здесь.

Теги: ветеринарная служба , домашние животные , кошки , собаки
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