Ветеринары Тюменской области проведут день бесплатной стерилизации животных

Сотрудники государственных центров ветеринарии в нескольких муниципалитетах Тюменской области 28 февраля проведут День бесплатной стерилизации животных.

В акции участвуют Тобольский, Заводоуковский, Исетский, Тюменский, Ишимский, Омутинский и Казанский межрайонные центры ветеринарии, а также городская станция по борьбе с болезнями животных в Тюмени.

Информацию о месте проведения стерилизации и порядке записи можно узнать здесь.