Четыре тюменские организации вошли в число призеров конкурса по социальной эффективности

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Во Всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности" по итогам деятельности в 2021 году отличились тюменский филиал АО "Россети Тюмень", образовательный центр "Гелиос", детсад № 36 города Тюмени и ТИУ.

Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети занял второе место в номинации "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы".

У "Гелиоса" втрое место в номинациях "За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы" и "За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы".

Детсад № 36 второй в номинации "За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы".

Тюменский индустриальный университет на 3 месте в номинации "За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы".

Награждение пройдет 17 февраля 2023 года в Правительстве РФ.

Всероссийский конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится Министерством труда и социальной защиты РФ ежегодно с 2000 года. Лучшие работодатели представляют проекты, которые добиваются высокой эффективности в решении социальных задач: развитие корпоративной культуры и сохранения здоровья, дополнительные социальные гарантии и компенсации. И тюменские организации ежегодно отмечаются наградами конкурса.