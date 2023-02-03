Четыре тюменские организации вошли в число призеров конкурса по социальной эффективности

Во Всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности" по итогам деятельности в 2021 году отличились тюменский филиал АО "Россети Тюмень", образовательный центр "Гелиос", детсад № 36 города Тюмени и ТИУ.
Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети занял второе место в номинации "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы".
У "Гелиоса" втрое место в номинациях "За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы" и "За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы".
Детсад № 36 второй в номинации "За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы".
Тюменский индустриальный университет на 3 месте в номинации "За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы".
Награждение пройдет 17 февраля 2023 года в Правительстве РФ.
Всероссийский конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится Министерством труда и социальной защиты РФ ежегодно с 2000 года. Лучшие работодатели представляют проекты, которые добиваются высокой эффективности в решении социальных задач: развитие корпоративной культуры и сохранения здоровья, дополнительные социальные гарантии и компенсации. И тюменские организации ежегодно отмечаются наградами конкурса.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru