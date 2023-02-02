В Тюмени в 2023 году планируют открыть три новые школы

Вопрос развития сети школьного и дошкольного образования в Тюмени решается муниципальными властями совместно с правительством Тюменской области, сообщил председатель городской Думы Евгений Заболотный, благодаря этому в городе появляются новые и по-современному оснащенные образовательные учреждения.

В городе реализуется муниципальная программа "Развитие образования в городе Тюмени на 2021 – 2026 годы", в 2023 году на нее предусмотрено более 19,2 млрд рублей. Одна из приоритетных задач этой программы – улучшение материально-технической базы образовательных учреждений и создание современных условий обучения для юных тюменцев.

"Строительство образовательных объектов осуществляется за счет средств областного бюджета. Ремонт и оснащение школ и детских садов необходимым оборудованием, мебелью и инвентарем является заботой муниципалитета", – сказал Евгений Заболотный.

В текущем году запланировано открытие трех новых школ в микрорайонах Плеханово, Тура, Тюменская слобода и детского сада в Березняках. После завершения капитального ремонта в эксплуатацию введут здания школы № 62 на ул. Газовиков, 3а и детского сада № 78 по ул. Федюнинского, 11б.

"В бюджете города сохранены все расходные обязательства социальной поддержки тюменцев. В частности, речь идет об организации школьного питания, транспортного обслуживания, поддержки одаренных детей. Этой работе в областной столице всегда уделялось особое внимание", – сказал председатель городской думы.