Общественные работы могут стать постоянным местом трудоустройства

Одной из региональных мер поддержки потерявших или ищущих работу граждан является трудоустройство на общественные работы. Такую поддержку в Тюменской области в текущем году смогут получить около 1 500 граждан. На 2023 год утверждено 234 вида общественных работ. Одним из востребованных направлений является сфера ЖКХ.

Индивидуальный предприниматель Руслан Ниязов организовал деятельность жилищно-коммунальной службы при большой поддержке местных жителей и администрации Тобольского района.

Директор управляющей компании Руслан Ниязов:

Большинство собственников жилья проголосовали за нашу компанию. Осталось найти работников: диспетчера, сантехников, электриков, дворников, уборщиц, поэтому обратился в кадровый центр "Работа России" г. Тобольска. В основном это неквалифицированный рабочий труд. Мне предложили создать рабочие места в рамках программы "общественные работы". Преимущества программы мне знакомы по прошлому опыту взаимодействия с центром. Надеюсь, что временные кадры станут постоянными! Люди хотят работать на своей территории, и я помогаю, чем могу.

Жители района довольны помощью, которую оказывает управляющая компания. Одна из жительниц села Сетово Антонина К. рассказала: "Нам живется спокойнее, когда мы знаем, что при необходимости всегда можем воспользоваться услугами специалистов, которые устранят возникшие в быту неполадки, помогут с ремонтом, наведут порядок на улицах села".

Работа службы занятости в первую очередь нацелена на сохранение рабочих мест и на трудоустройство граждан, которые потеряли работу.

"В кадровом центре "Работа России" г. Тобольска на учете состоит 24 гражданина, проживающих в сельских поселениях Тобольского района. Благодаря Руслану Тахировичу трое из них будут трудоустроены на временные рабочие места в рамках программы "общественные работы". Но мы очень надеемся, что они станут постоянными", - отмечает начальник центра Венера Шкилева.

Службой занятости населения заключаются договора по организации проведения общественных работ с организациями, предприятиями различных форм собственности. Консультацию о программе можно получить в кадровом центре "Работа России" Тюменской области и его отделениях. Телефоны для работодателей: (3452) 27-36-11 (доб. 318), 27-33-22 (доб. 401).