Тюменская прокуратура проведет день приема предпринимателей

7 февраля 2023 года в органах прокуратуры в очередной раз состоится Всероссийский день приема предпринимателей, обращения будут приниматься с 9:00 до 18:00 с перерывом с 13:00 до 13:45.
В прокуратуре области Всероссийский день приема предпринимателей проведут по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 31.
По интересующим вопросам можно обратиться к:
🔹начальнику управления по надзору за исполнением федерального законодательства Метлицкой Ольге Владимировне,
тел. 8(3452) 27-04-48;
🔹начальнику отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики, защиты прав субъектов предпринимательской деятельности и охраны окружающей среды Бессоновой Екатерине Александровне,
тел.8(3452) 27-04-49;
🔹старшему прокурору отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики, защиты прав субъектов предпринимательской деятельности и охраны окружающей среды Важениной Ольге Юрьевне,
тел.8(3452) 27-04-50;
🔹прокурору второго отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Кремцевой Натальее Владимировне,
тел. 8(3452) 27-04-30;
🔹прокурору отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Исеновой Марине Даулетовне,
тел. 8(3452) 27-04-98;
🔹помощнику прокурора области по рассмотрению и приему граждан Краевой Татьяне Викторовне,
тел. 8(3452) 34-53-54.
Прием предпринимателей также будет проходить и в территориальных прокуратурах области, их адреса указаны на сайте прокуратуры региона. Прокуроры ориентированы на максимально оперативное реагирование на нарушения прав представителей бизнес-сообщества органами контроля (надзора), правоохранительными органами, заказчиками, несвоевременно оплачивающими выполненные работы по государственным и муниципальным контрактам и т.д.
По результатам рассмотрения обращений субъектов предпринимательства будут приняты незамедлительные меры по пресечению незаконных действий соответствующих органов с помощью всего арсенала мер прокурорского реагирования.
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