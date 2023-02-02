Тюменская прокуратура проведет день приема предпринимателей

7 февраля 2023 года в органах прокуратуры в очередной раз состоится Всероссийский день приема предпринимателей, обращения будут приниматься с 9:00 до 18:00 с перерывом с 13:00 до 13:45.



В прокуратуре области Всероссийский день приема предпринимателей проведут по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 31.

По интересующим вопросам можно обратиться к:

🔹начальнику управления по надзору за исполнением федерального законодательства Метлицкой Ольге Владимировне,

тел. 8(3452) 27-04-48;

🔹начальнику отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики, защиты прав субъектов предпринимательской деятельности и охраны окружающей среды Бессоновой Екатерине Александровне,

тел.8(3452) 27-04-49;

🔹старшему прокурору отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики, защиты прав субъектов предпринимательской деятельности и охраны окружающей среды Важениной Ольге Юрьевне,

тел.8(3452) 27-04-50;

🔹прокурору второго отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Кремцевой Натальее Владимировне,

тел. 8(3452) 27-04-30;

🔹прокурору отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Исеновой Марине Даулетовне,

тел. 8(3452) 27-04-98;

🔹помощнику прокурора области по рассмотрению и приему граждан Краевой Татьяне Викторовне,

тел. 8(3452) 34-53-54.



Прием предпринимателей также будет проходить и в территориальных прокуратурах области, их адреса указаны на сайте прокуратуры региона. Прокуроры ориентированы на максимально оперативное реагирование на нарушения прав представителей бизнес-сообщества органами контроля (надзора), правоохранительными органами, заказчиками, несвоевременно оплачивающими выполненные работы по государственным и муниципальным контрактам и т.д.



По результатам рассмотрения обращений субъектов предпринимательства будут приняты незамедлительные меры по пресечению незаконных действий соответствующих органов с помощью всего арсенала мер прокурорского реагирования.