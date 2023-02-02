Ишимская "Слада" за 2022 год экспортировала около 250 тонн конфет

Работающая в Тюменской области кондитерская фабрика ООО "Слада" поставила на рынки Таджикистана, Грузии, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. более 239 тонн своей продукции.

Данные опубликованы в отчете за 2022 год по региональному проекту "Экспорт продукции АПК" (федерального проекта "Экспорт продукции АПК" в составе национального проекта "Международная кооперация и экспорт").

Такой интерес к тюменской продукции не удивителен. За высокие вкусовые качества кондитерских изделий предприятие неоднократно награждалось дипломами на конкурсах "Лучшие товары и услуги Тюменской области", "100 лучших товаров России". Предприятие оснащено высокотехнологичным, современным оборудованием с производительностью 20 000 тонн кондитерских изделий в год. На сегодня ассортимент фабрики насчитывает около 30 наименований сахаристых кондитерских изделий. Продукция предприятия известна под брендом "Кондитер Профи" и реализуется по всей территории страны от Центральной России до Дальнего Востока, а с недавнего времени - и в странах СНГ, пишет департамент АПК.