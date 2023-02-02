Более 122 млн рублей долгов по зарплате выплачено тюменцам после вмешательства прокуратуры

В результате прокурорского вмешательства в 2022 году работникам выплачена заработная плата на сумму более 122 млн рублей, защищены права порядка 1,9 тыс. работников, в 12 организациях в полном объеме погашена имевшаяся задолженность по заработной плате, сообщает облпрокуратура.

Повышенное внимание прокурорами обращено на соблюдение организациями обязанности по своевременной и полной оплате труда работникам, порядка увольнения и выплаты всех причитающихся денежных компенсаций, на надлежащее оформление трудовых правоотношений, сохранение уровня заработной платы не ниже установленного размера прожиточного минимума.

При выявлении нарушений прокурорами активно применялся комплекс мер реагирования, вплоть до уголовного преследования виновных лиц.

Так, прокуратурой Центрального АО г. Тюмени установлено, что организацией не исполнена обязанность по выплате заработной платы перед 19 работниками в общей сумме 2,6 млн руб., что послужило основанием для возбуждения по инициативе прокурора уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ в отношении руководителя предприятия. Юрлицо привлечено к административной ответственности за нарушение сроков выплаты заработной платы по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа. Внесенное представление об устранении нарушений закона в адрес руководителя удовлетворено. Задолженность по заработной плате погашена перед всеми сотрудниками.



Всего в 2022 году в сфере оплаты труда прокурорами пресечено более 1,8 тыс. нарушений закона путем внесения порядка 680 актов прокурорского реагирования, в результате к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 348 лиц, возбуждено 12 уголовных дел по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).

В ушедшем году в интересах граждан в суды направлено 960 исков (заявление) на сумму порядка 55 млн рублей.

Надзор за соблюдением прав граждан на оплату труда является одним из приоритетных направлений органов прокуратуры и будет продолжен.