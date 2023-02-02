Лучшие в трудоустройстве инвалидов работодатели Тюменской области номинированы на федеральный этап конкурса

Тюменские работодатели, обеспечивающие трудоустройство участников "Абилимпикса", могут войти во всероссийский рейтинг. Отбор проводит Министерство труда и социального развития РФ по итогам 2022 года.

Так, в 2022 году при содействии службы занятости работодателями трудоустроено 1711 человек, создано более одной тысячи дополнительных рабочих мест, принято на общественные работы 72 инвалида.

Самые инициативные работодатели стали участниками регионального этапа конкурса. Областная межведомственная комиссия выявила самых достойных претендентов, которых номинировали на федеральный этап.

Тюменскую область будут представлять Областная спортивная школа олимпийского резерва, Областные больницы №4 (Ишим) и №13 (с. Исетское), Роддом №2.

Итоги федерального этапа будут подведены в марте 2023 года. Сведения о десяти лучших работодателях будут опубликованы на официальном сайте Минтруда России. А участники, вошедшие в топ-3, будут награждены благодарственным письмом министра труда и социальной защиты РФ.