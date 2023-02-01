В ТВВИКУ построили современную столовую, на очереди общежитие и казарма

Масштабная реконструкция объектов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. Маршала инженерных войск А.И. Прошлякова началась в 2021 году, первым сданным объектом стала столовая на 1 200 мест. Финансирование проекта осуществляют Тюменская область и Минобороны РФ.

В 2020 году между Тюменской областью и Минобороны РФ подписано соглашение об участии региона в процессе реконструкции ТВВИКУ на понятных условиях: 50 процентов от объема необходимого финансирования обеспечивает областной бюджет, и 50 — Министерство обороны. Графики проведения работ, этапность проведения реконструкции составлены с учетом того, что работы проводятся на территории действующего учебного заведения. Первым объектом большой реконструкции было определено здание столовой.

По словам начальника училища Дмитрия Евмененко, столовая имеет "максимальное значение для гармонизации всего процесса образовательной деятельности, потому что питание курсанта — это его настроение, а настроение — это желание учиться и получать знания".

"По окончании проекта реконструкции мы получим полностью обновленное училище. Мы не могли стоять в стороне от этого процесса, потому что инфраструктура была устаревшей, некоторые здания уже не эксплуатировались. Мы гордимся ТВВИКУ и сделаем все необходимое для того, чтобы были созданы современные комфортные достойные условия для получения военного образования", - прокомментировал событие губернатор Тюменской области Александр Моор.

Площадь столовой вместе новой котельной составляет 11 тыс. кв. м, проложены новые инженерные сети.

"Руководством Военно-строительного комплекса Минобороны была поставлена задача. Считаю, что мы справились. При строительстве мы использовали современные энергоэффективные материалы и технологии, которые позволят значительно уменьшить затраты на эксплуатации зданий и сооружений", - рассказал директор "Спецмонтажуниверсала" Яков Кузнецов.

По словам руководителя подрядной реализации, реконструкция в вузе рассчитана на пять лет, следующими будут возведены общежитие, казарма и спорткомплекс с футбольным полем, хоккейным кортом и полосой препятствий.