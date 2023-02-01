В Тюмени 6 км дорог отремонтируют по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"

В 2023 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют порядка 6 км автомобильных дорог, в прошлом году по нацпроекту в нормативное состояние было приведено 9 участков улиц общей протяженностью 8,6 км.

В этом году в нормативное состояние приведут следующие участки улиц: Пролетарской (ул. Полевая – ул. Военная), Щербакова (ул. Ветеранов труда – 5 км Велижанского тракта, 4), Энергетиков (ул. Пермякова – ул. Воровского) и 30 лет Победы (ул. Пермякова – ул. Моторостроителей).

Дорожникам предстоит заменить асфальтобетонное покрытие на площади более 81 000 кв. метров. Также специалисты обустроят пешеходные переходы, отремонтируют тротуары, остановочные пункты, перильные ограждения, установят недостающие дорожные знаки и нанесут дорожную разметку.

"Контракт на выполнение работ уже заключен. Сейчас подрядные организации закупают все необходимые материалы и зайдут на объекты после того, как оттает грунт и установится погода с положительными температурами", - сообщили в администрации Тюмени.