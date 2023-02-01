Тюменская область выделила 241 млн рублей на завершение программы по расселению аварийного жилья

В 2023 году в Тюменской области планируется завершить реализацию проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жильё и городская среда", на эти цели выделено 241 млн рублей, сообщает ГУС ТО.

За 4 года действия проекта в благоустроенное жильё из аварийных домов переехали 8,64 тыс. человек. Расселено 139,19 тыс. кв. метров ветхого жилья - это 96 % от общего объема, включённого в проект.

"Мы полностью завершили расселение семей, которые проживали в муниципальном фонде. Для них приобретены благоустроенные квартиры в новых домах. Осталось произвести расчёты с собственниками, у которых мы выкупаем их "квадраты" в аварийных домах", - рассказал заместитель начальника Главного управления строительства, начальник управления жилищной политики Валерий Киселёв.

Всего в рамках проекта до конца 2023 года в регионе необходимо расселить 145,45 тыс. кв. метров аварийного фонда, признанного таковым до 01.01.2017. В программу были включены 377 многоквартирных домов. Общий объем финансирования — 9,5 млрд руб., из которых более 1,5 млрд руб. - это средства Фонда содействия реформированию ЖКХ.