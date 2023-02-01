Тюменская область в 2022 году перевыполнила план по лесовосстановлению

Основными стратегическими задачами регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" являются выполнение объемов лесовосстановления и лесоразведения в соответствии с Лесным планом области, повышение эффективности выполняемых мероприятий по воспроизводству лесов. В прошлом году регион успешно справился с поставленными задачами.

Лесовосстановление и лесоразведение выполняются ГБУ ТО "Тюменская авиабаза" по государственному заданию, арендаторами лесных участков на основании договоров аренды лесных участков и проектов освоения лесов, а также организациями в рамках "компенсационного" лесовосстановления.

"Лесовосстановление и лесоразведение проведено на площади 7088 га (102% от плана), в том числе искусственное лесовосстановление – 2356 га (102% от плана), естественное – 4029 га (103% от плана), лесоразведение – 702 га (100%). Плановые объемы мероприятий по уходу за посадками и по подготовке почвы, в том числе будущего года, выполнены в полном объеме", - сообщате деплеса.

На 2023 год запланировано увеличить объемы лесовосстановления и лесоразведения до 8400 га.

Все показатели, установленные региональным проектом "Сохранение лесов", достигнуты в полном объеме. Основной показатель "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений" в 2022 году составил 120,1% (140,3% от плана).

В рамках регионального проекта закуплено 14 единиц лесохозяйственной и лесопожарной техники и 940 ед. оборудования. Оснащенность ГБУ ТО "Тюменская авиабаза" на конец 2022 года лесопожарной техникой составила 98,7%, лесохозяйственной – на 60%. Арсенал Тюменской авиабазы пополнился малыми лесопатрульными комплексами, грузовыми автомобилями, гусеничными тракторами, снегоболотоходом, ранцевыми лесными огнетушителями, пожарными ёмкостями для воды, лесопосадочной машиной, лесными плугами и культиваторами.

Закупленные в рамках регионального проекта лесопожарная техника и оборудование позволили повысить в 2022 году оперативность тушения лесных пожаров до 85% (ликвидировано в течение первых суток с момента обнаружения). В сравнении с пожароопасным сезоном 2021 года сократилось количество лесных пожаров в 3,2 раза, уменьшилась площадь, пройденная огнём, в 12,1 раза. Закупленные лесохозяйственная техника и оборудование позволят повысить качество выполняемых лесохозяйственных работ, оптимизировать трудозатраты и во многом облегчить труд специалистов лесного комплекса.

В Тюменской области имеется 29 питомников, на которых выращиваются сеянцы с открытой корневой системой. Кроме того, на землях иных категорий в теплицах выращиваются сеянцы с закрытой корневой системой. Область обеспечена посадочным материалом на весенние лесокультурные работы 2023 года: в наличии 5,1 млн. штук в лесных питомниках и 2,9 млн. штук, выращенных на землях иных категорий, в том числе 1 млн штук сеянцев с закрытой корневой системой. Потребность на весну составляет 8,0 млн. штук.

С целью обеспечения работ по лесовосстановлению и лесоразведению семенами лесных растений в период неурожайных лет в ГБУ ТО "Тюменская авиабаза" хранится страховой фонд семян – 1345,4 кг.

В Тюменской области активно проводится пропаганда бережного отношения к лесным богатствам. Ежегодно на территории области проводятся региональные этапы Международной акции "Сад памяти", а также Всероссийской акции "Сохраним лес".

В ходе реализации Международной акции "Сад памяти" в мае 2022 года на территории населенных пунктов и в лесном фонде Тюменской области проведена посадка саженцев сосны, ели, яблони, рябины в количестве 365,38 тыс. штук на площади 85 га.

В рамках проведения Всероссийской акции "Сохраним лес" в осенний период была проведена посадка сеянцев и саженцев сосны обыкновенной, ели сибирской, яблони, рябины и т.д. в количестве 2359,9 тыс. шт. на площади 771,7 га.

По итогам 2022 года Тюменская область вошла в тройку лидеров по количеству высаженных деревьев в рамках акции "Сохраним лес". На церемонии награждения 29 ноября в Москве представителям регионов-лидеров были вручены благодарности за активное участие и вклад в достижение цели по высадке 70 миллионов деревьев в 2022 году.

Выполнение показателей регионального проекта "Сохранение лесов" через 8-10 лет приведет к повышению лесистости региона и улучшению экологического состояния окружающей природной среды, отмечают в деплеса.