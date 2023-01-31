Тюменские службы занятости за 2022 год трудоустроили 1 711 инвалидов

В Тюменской области в 2022 году при содействии службы занятости работ получили 1711 людей с ОВЗ, доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в ноябре 2022 года составила 23,% – больше чем в среднем по стране, сообщает информационный центр правительства ТО.

Директор областного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров сообщил, что "удалось найти рабочие места для более чем 67% инвалидов, обратившихся за содействием в трудоустройстве. Это на 3,9% больше, чем в 2021 году".

В тюменской области для работодателей установлена квота, согласно которой которой при коллективе не менее 35 человек 3% рабочих мест должны занимать люди с ОВЗ. Таким образом трудоустроены свыше 4 300 человек.

Больше всего тюменских инвалидов трудятся в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальное обслуживание населения, торговля. Создаются рабочие места в строительстве, сельском хозяйстве, ИТ.

При содействии службы занятости в 2022 году три человека открыли собственное дело.

Департаментом труда и занятости населения Тюменской области заключен договор с Центром "Содействие", предусмотрено трудоустройство 40 молодых инвалидов. Проект планируется реализовать до 1 июля 2024 года.