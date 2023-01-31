Тюменский РМЗ будет производить оборудование для нефтяников и строителей

Тюменский ремонтно-механический завод планирует начать выпуск оборудования для нефтегазовых компаний и строительной отрасли, к 2024 году предприятие запустит высокотехнологичную линию по изготовлению сварной двутавровой балки и гнутого швеллера.

Инвестиции в экономику региона составят более 70 млн рублей. Планируется создать 22 рабочих места. Реализация инвестпроекта позволит выпускать в месяц до 150 тонн сварной двутавровой балки и более 50 тонн гнутого швеллера, сообщает информцентр правительства ТО.

Предприятие стало первым получателем средств по региональной программе "Промышленность". 35 млн рублей под 3% годовых предоставило Инвестиционное агентство Тюменской области.

В 2022 году в Тюменскую область для оказания поддержки промышленным предприятиям из федерального бюджета направлены более 185 млн рублей.