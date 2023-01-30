Депутаты оценят реализацию планов по комплексному развитию территорий Тюмени

Депутаты Тюменской городской думы в феврале на очередном заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию рассмотрят вопрос о том, как администрация муниципалитета реализует планы по комплексному развитию территорий города.
Председатель профильной комиссии Алексей Рагозин напомнил, что с 2021 года в областном центре действует механизм комплексного развития территорий. Он позволяет включать в границы застройки не только многоквартирные дома, признанные аварийными, но и другие объекты – обновленные коммуникации, зоны рекреации, социальную инфраструктуру. В марте 2022 года по итогам проведенного обследования под КРТ были определены 7 районов города — территории с ветхими домами и неиспользуемыми землями, там планируется организовать как многоэтажную, так и малоэтажную жилую застройку, а также создать социальную инфраструктуру.
"В рамках данного подхода заключены и реализуются семь договоров о комплексном развитии территорий жилой застройки общей площадью более 106 гектаров. Надеюсь, все намеченные планы удастся реализовать", – подытожил Алексей Рагозин.
В ходе заседания постоянной комиссии народные избранники также заслушают информацию об осуществлении в прошлом году муниципального земельного контроля в областном центре.
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