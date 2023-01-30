Правительство РФ расширило льготную ипотеку для айтиштиков

Правительство расширяет льготную ипотеку для IT-специалистов, благодаря чему льготный жилищный кредит смогут взять сотрудники всех аккредитованных IT-компаний, а не только получатели налоговых льгот. сообщается в Telegram-канале Правительства РФ.

Льготные кредиты смогут взять специалисты в возрасте от 18 до 50 лет, а не от 22 до 44 лет, как это было ранее, уточняется в сообщении.

Требования по заработной плате снижаются с 150 до 120 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках и с 100 до 70 тыс. рублей в остальных населенных пунктах. При этом требования для специалистов в Москве останутся прежними – минимальная зарплата должна быть не менее 150 тыс. рублей.

При расчете доходов будет учитываться не только зарплата с основного места работы, но и по совместительству в аккредитованной IT-компании.

Чтобы не потерять выгодную ставку, после получения ипотеки специалисту нужно проработать в аккредитованной компании не менее 5 лет, а не весь срок выплаты кредита. Если сотрудник уволится раньше, льготная ставка будет действовать для него еще полгода.

По льготной ипотечной программе для IT-специалистов можно взять субсидированный кредит по ставке до 5% суммой до 18 млн рублей. Она была запущена по инициативе Президента в 2022 году.