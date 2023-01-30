Тюменская область на агростартапы и развитие семейных ферм выделила 76 млн рублей

Более 16 миллионов рублей в 2023 году в Тюменской области будет направлено на реализацию грантовой программы "Агростартап", которая направлена на поддержку малых форм хозяйствования, и 60 миллионов рублей должен составить общий объем грантов на развитие семейных ферм, сообщает департамент АПК ТО.
Отмечается, что для владельцев личных подсобных хозяйств, занятых производством ягод и картофеля в этом году предусмотрены особые меры поддержки.
По данным департамента АПК, в Тюменской области более 154 тысяч личных подсобных хозяйств и свыше 750 фермерских хозяйств и ИП в сфере агропромышленного комплекса. В 2021 году на их долю пришлось почти 30% от общего объема производимой в Тюменской области сельхозпродукции.
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