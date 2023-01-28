Моор пообещал построить школу к 2024 году в поселке Мелиораторов

14:39 28 января 2023
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Жители посёлка Мелиораторов в Тюмени в 2002 году обратились к тюменским властям с просьбой о строительстве школы. В своем Telegram-канале глава региона сообщил, что решение по этому вопросу принято, школа на 1 101 место будет сдана в 2024 году.

"Подписал постановление о выделении в 2023 и 2024 годах средств на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Будем строить школу на 1 101 место. Планируем сдать в 2024-м", - сообщил Александр Моор.

Информцентр правительства ТО в начале июля 2022 года сообщал, что  школу в микрорайоне Мелиораторов Тюмени построят с привлечением федеральных средств. Проект получил положительное заключение, отмечалось, что готовится к подписанию концессионное соглашение.

Теги: Александр Моор , правительство Тюменской области , строительство , школы
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