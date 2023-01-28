В Тюмени появится дилерский центр завода "Москвич"

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"Москвич" определил еще 20 дилерских центров в 12 городах России, в их число вошла Тюмень, отгрузки автомобилей начнутся в феврале, сообщается в телеграм-канале завода "Москвич".

"Интерес к модельному ряду "Москвич" растет, поэтому география присутствия марки на первом этапе расширится", - поясняет пресс-служба завода.

Помимо Тюмени, центры откроются в Омске, Челябинске, Оренбурге, Перми, Волгограде, Воронеже, Казани, Красноярске, Самаре, Саратове и Ставрополе. Таким образом дилерская сеть "Москвич" расширится до 52 точек продаж и обслуживания в 23 региональных центрах. В планах компании - открыть центы в Сочи и Симферополе и найти партнеров в Москве.

В мае 2022 года после решения Рено покинуть российский рынок мэр Москвы Сергей Собянин решил взять завод на баланс города. Благодаря этому сохранился уникальный коллектив профессионалов и завод перешел к производству автомобилей на собственной платформе под легендарным брендом "Москвич".