Тюменская область в 2023 году направит 740 млн рублей на три программы по обеспечению безопасности населения

По итогам 2022 года в Тюменской области отмечается положительная динамика по ряду направлений обеспечения общественной безопасности. Работа всех органов власти позволяет сохранять на территории региона стабильную обстановку, было отмечено на расширенном заседании коллегии Управления МВД РФ по Тюменской области.

В 2022 году уровень преступности на 100 тысяч населения снизился в регионе на 3,3 процента, сообщил в своем докладе заместитель начальника УМВД России по Тюменской области – начальник полиции полковник Булат Хайруллин. Общее количество зарегистрированных преступлений уменьшилось. Раскрываемость увеличилась, в том числе тяжких и особо тяжких противоправных деяний. ДТП стало меньше, как и погибших в них. Удалось добиться снижения количества ДТП с участием пьяных водителей.

Исходя из анализа состояния оперативной обстановки, по некоторым направлениям фиксируется отрицательная динамика, отметил Александр Моор. Каждая такая "болевая" точка требует особого внимания, подчеркнул глава региона.

"На протяжении многих лет правительство Тюменской области конструктивно взаимодействует с правоохранительными органами. Совместно с региональным управлением МВД разработаны и реализуются три государственные программы Тюменской области – "Профилактика правонарушений", "Повышение безопасности дорожного движения", "Антинаркотическая программа". В 2023 году их реализация будет продолжена. Для этого предусмотрено более 740 миллионов рублей", – сообщил губернатор.

В числе основных направлений совместной работы в 2023 году Александр Моор назвал дальнейшее снижение смертности в ДТП, развитие системы "Безопасный город", совместное противостояние наркомании и наркопреступности, обеспечение общественного порядка и безопасности жителей региона.