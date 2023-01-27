Якушев в ЛНР осмотрел соцобъекты, которые возводят тюменцы

Полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев в рамках поездки в Луганскую область встретился с главой города Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко и обсудил реализацию проектов в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с Тюменской областью.

Вместе с главой полпред осмотрел объекты, которые ремонтируют тюменские строители. В центральной городской многопрофильной больнице с детским отделением сейчас ведутся наружные и внутренние отделочные работы. Капитально отремонтированный бассейн ДЮСШ-1 уже готовят к открытию. Также полпред оценил ход работ в гостинице "Сибирь". Все здания отапливаются блочно-модульными котельными.

Владимир Якушев отметил, что строителями выполнен большой объем работ и в целом все намеченные мероприятия выполняются в соответствии с поставленными задачами.