Представители тюменских промышленных предприятий отметили уровень сервисов службы занятости

26 января в областном кадровом центре "Работа России" состоялась стратегическая сессия с представителями промышленного комплекса Тюменской области. Ее участники: представители департамента труда и занятости населения Тюменской области, Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области", департамента образования и науки Тюменской области, а также областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Более тридцати представителей бизнеса, образования и занятости населения в неформальной обстановке обсудили реальные проблемы, возникающие при подборе кадров необходимой квалификации. Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области, подробно рассказал о том, какие привилегии дает работодателям партнерство с органами службы занятости. Представил все имеющиеся сервисы и мероприятия активной политики занятости, а также федеральные меры поддержки, направленные на снижение напряженности на рынке труда.

Внедренная в работу органов службы занятости единая цифровая платформа "Работа России" является крупным агрегатором резюме, на котором работодатели самостоятельно могут осуществлять подбор кадров абсолютно бесплатно. Кроме того, на Единой цифровой платформе можно находить сотрудников не только из числа жителей Тюменской области, но и готовых к переезду жителей других регионов.

– Но когда заместить вакансию за счет ресурсов органов службы занятости проблематично, мы начинаем поиск работников со свободного рынка труда. И для работодателей эта услуга также абсолютно бесплатна. Кроме этого, служба занятости готова адаптировать программы и мероприятия под изменяющиеся условия экономики и потребности предприятий, – дополнил Александр Анатольевич.

Ольга Езикеева, президент Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" отметила, что промышленность Тюменской области продолжает развитие, поэтому продолжается диалог и выработка совместных решений о подготовке кадров для промышленных предприятий.

– У образовательных организаций есть готовые решения для удовлетворения потребностей бизнеса. Но мы всегда готовы выстроить образовательную программу под конкретный запрос и подготовить специалистов, подходящих конкретному предприятию, – отметила Татьяна Дубровина, начальник отдела профессионального образования департамента образования и науки Тюменской области.

По итогам встречи представители предприятий выразили желание чаще проводить очные встречи, на которых они узнают много полезной информации.

– Когда меня приглашали на совместное мероприятие со службой занятости, то было некое отрицание, что встреча пройдет формально. Но сегодня я увидела неравнодушные горящие глаза руководителей, услышала очень много полезной информации. И я точно знаю, что мы продолжим сотрудничество, – сказала Нина Козина, директор по персоналу компании "Бентек".