В Казахстане отменили "визаран"

10:56 27 января 2023
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В Казахстане с 27 января отменен "визаран" - возможность многократного "обнуления" срока пребывания в стране за счет кратковременного выезда, сообщает РИА Новости.

Но уже обсуждается возможность более простого получения разрешения на временное пребывание (с ним можно жить более 90 дней) иностранцам с востребованными профессиями. К ним относятся врачи, инженеры, агрономы, архитекторы, биологи, геологи, гидрологи, металлурги, фармакологи, химики, экологи, IT-специалисты, педагоги по медицине и инженерии, сообщает информагентство.

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