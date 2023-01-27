В Казахстане отменили "визаран"

В Казахстане с 27 января отменен "визаран" - возможность многократного "обнуления" срока пребывания в стране за счет кратковременного выезда, сообщает РИА Новости.

Но уже обсуждается возможность более простого получения разрешения на временное пребывание (с ним можно жить более 90 дней) иностранцам с востребованными профессиями. К ним относятся врачи, инженеры, агрономы, архитекторы, биологи, геологи, гидрологи, металлурги, фармакологи, химики, экологи, IT-специалисты, педагоги по медицине и инженерии, сообщает информагентство.