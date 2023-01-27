Более трех тысяч жителей Тюменской области являются официально безработными

Численность зарегистрированных безработных в Тюменской области немногим превышает 3 тысячи человек и более 21 тысячи заявленных работодателями вакансий, уровень регистрируемой безработицы - 0,42%, сообщает о данных статистики на 26 января дептруда ТО.

С начала года по 25 января в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось порядка 1,7 тыс. человек. Трудоустроено за этот же период 469 человек.

Сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли, где заявлено 2,9 тыс. вакансий. По-прежнему остаются востребованными "рабочие" профессии. Также 8,3 тыс. вакансий заявлено в таких отраслях экономики, как образование, сельское хозяйство, торговля, обрабатывающие производства.