Три сорта зерна тюменской селекции вошли в топ-10 по объемам высева в РФ

Россельхозцентр составил рейтинг сортов — лидеров по объемам высева в 2022 году на территории Российской Федерации. в список вошли сорта, полученные научными сотрудниками НИИСХ Северного Зауралья – филиала ТюмНЦ СО РАН.

6 место в рейтинге занимает пшеница яровая "Икар" - 6 место, овес "Отрада" - 6 место и овес "Фома" - 10 место.

"Ученые тюменского НИИ ведут селекцию по таким культурам как пшеница мягкая яровая, ячмень яровой, овес яровой, горох посевной (зерновой и зерноукосный), кострец безостый, клевер луговой, картофель. За весь период ведения селекционных работ институтом создано более 110 сортов, включено в Госреестр – 42, из них - 9 за последние 5 лет", - отмечают в департаменте АПК.