Тюменское предприятие экспортировало в Китай 300 тонн рапсового масла

В январе 2023 года специалистами тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории проконтролировано более 300 тонн рапсового масла, экспортируемого в Китайскую Народную Республику. Ведущим основным экспортером в Тюменской области является Заводоуковский район.
По результатам исследований экспортная продукция соответствует требованиям страны-импортера.
Всего за 2022 год из Тюменской области было экспортировано более 2 500 тонн рапсового масла и выдано 134 фитосанитарных сертификата.
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