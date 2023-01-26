Тюменское предприятие экспортировало в Китай 300 тонн рапсового масла

14:45 26 января 2023
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В январе 2023 года специалистами тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории проконтролировано более 300 тонн рапсового масла, экспортируемого в Китайскую Народную Республику. Ведущим основным экспортером в Тюменской области является Заводоуковский район.

По результатам исследований экспортная продукция соответствует требованиям страны-импортера.

Всего за 2022 год из Тюменской области было экспортировано более 2 500 тонн рапсового масла и выдано 134 фитосанитарных сертификата.

Теги: Китай , масло , экспорт
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