АО "Транснефть – Сибирь" в 2022 году выполнило 76 тыс. экологических исследований

АО "Транснефть – Сибирь" подвело итоги реализации комплекса мероприятий в области экологической безопасности и рационального природопользования в 2022 году.

Специалисты выполнили 76 тыс. исследований проб воздуха, почвы и воды, из них силами эколого-аналитических лабораторий компании исследовано 63 тыс. проб. По результатам превышения установленных нормативов не фиксировалось. Во все 12 эколого-аналитических лабораторий в минувшем году было закуплено новое современное оборудование и расходные материалы для проведения исследований. Почти 350 работников прошли обучение в области природопользования, охраны окружающей среды, экологической безопасности.

На нефтепродуктоперекачивающей станции "Тюмень" Тюменского УМН в целях опытной эксплуатации смонтировано устройство для улавливания нефти, нефтепродуктов и взвешенных веществ в производственно-дождевых сточных водах. Все стоки с территории производственного объекта попадают непосредственно на очистные сооружения, где происходит их очистка до нормативного состояния. Разработанное устройство, призванное заменить резервуары статического отстоя сточных вод, позволит обеспечить высокую степень предварительной очистки стоков. Нефтеловушка разработана силами Тюменского ремонтно-механического завода АО "Транснефть – Сибирь" в рамках научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. Производительность нефтеловушки составляет 5 куб. м в час.

В целом на финансирование мероприятий по охране окружающей среды АО "Транснефть – Сибирь" в минувшем году направило 91 млн рублей.

В рамках работы по восполнению водных биоресурсов в 2022 году в Обь-Иртышский бассейн на территории ХМАО-Югры выпущено 1,5 млн мальков муксуна и нельмы, еще 22 тыс. малька муксуна выпущено в р. Обь в Новосибирской области. Экологические компенсационные мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов прошли в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО "Транснефть". На его реализацию компания выделила 112 млн рублей.

Волонтеры предприятия в течение года принимали участие в экологических конкурсах и акциях, в том числе в рамках Всероссийской акции "Вода России" работники АО "Транснефть – Сибирь" провели очистку от мусора береговой линии рек Иртыш, Тура, Пышма. Общий объем собранного мусора составил 29 тонн.

Фото предоставлено компанией АО "Транснефть – Сибирь"