Северяне предлагают оздоравливаться осиновым чаем

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Ученые Югры реализуют проект по переработке растительного и животного сырья, в рамках ЗапСибНОЦ оздоравливающий чай из осины стал предметом исследования Ханты-Мансийской государственной медакадемии, пишет информцентр правительства ТО.

Технологи продумали рецептуры растительных экстрактов, пищевых добавок, чайных и безалкогольных напитков и хлеба со шротом из листа осины. Разработанные технологии запатентованы либо проходят экспертизу в Роспатенте, сообщил руководитель лаборатории ХМГМА Сергей Нехорошев.

Ученые отмечают, что осина содержит салицин, близкий по своим свойствам к аспирину, потому пара стаканов осинового чая способна сбить высокую температуру, отмечет также хороший кроверазжижающий эффект.

"В 2018 году создан центр "Биологически активные вещества северных территорий". А в 2020 году мы на его базе организовали опытное производство чая и чайных напитков с листом осины. Сейчас это производство выпускает около 5 000 упаковок в год", - отметил Нехорошев.

Продукцию можно приобрести в некоторых торговых сетях городов Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Тюмени, Екатеринбурга и Москвы.