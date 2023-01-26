Тюменки чаще всего развивают свой бизнес в сфере услуг и торговли

10:24 26 января 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области с 2012 года при содействии органов службы занятости свое дело открыли более 1 300 женщин, самыми популярными сферами стали сферы услуг и торговли, отмечают в дептруда ТО.

В основном женщины открывают салоны красоты, швейные мастерские, кондитерские, оказывают клининговые услуги, в отдаленных селах - магазины смешанных товаров. Из 1 300 женщин, получивших помощь в службах занятости,  74 развивают свой бизнес в качестве юридического лица, 1 239 в качестве индивидуального предпринимателя и 60 человек работают как самозанятые.

В 2023 году финансовую помощь на открытие своего дела при содействии службы занятости смогут получить 144 жителя Тюменской области. Максимальный размер финансовой помощи при государственной регистрации юридического лица – 192 тысячи рублей. За консультацией обращаться в любое отделение Кадрового центра "Работа России" Тюменской области, напоминают в дептруда.

Теги: занятость населения , предпринимательство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2023