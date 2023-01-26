Тюменки чаще всего развивают свой бизнес в сфере услуг и торговли

В Тюменской области с 2012 года при содействии органов службы занятости свое дело открыли более 1 300 женщин, самыми популярными сферами стали сферы услуг и торговли, отмечают в дептруда ТО.

В основном женщины открывают салоны красоты, швейные мастерские, кондитерские, оказывают клининговые услуги, в отдаленных селах - магазины смешанных товаров. Из 1 300 женщин, получивших помощь в службах занятости, 74 развивают свой бизнес в качестве юридического лица, 1 239 в качестве индивидуального предпринимателя и 60 человек работают как самозанятые.

В 2023 году финансовую помощь на открытие своего дела при содействии службы занятости смогут получить 144 жителя Тюменской области. Максимальный размер финансовой помощи при государственной регистрации юридического лица – 192 тысячи рублей. За консультацией обращаться в любое отделение Кадрового центра "Работа России" Тюменской области, напоминают в дептруда.