Фуат Сайфитдинов: развитие птицеводства в регионе демонстрирует позитивную динамику

Глава регионального парламента комментирует ход реализации инвестиционной программы на птицефабрике "Пышминская".

Председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов посетил птицефабрику "Пышминская". Вместе с губернатором региона Александром Моором, заместителем губернатора, директором областного департамента АПК Владимиром Чейметовым и главой Тюменского района Светланой Ивановой они оценили ход работ по реконструкции предприятия. В настоящее время продолжается реализация второго этапа инвестпрограммы "Реконструкция зоны промышленного стада кур-несушек".

На птицефабрике уже запущены два новых промышленных корпуса для содержания кур-несушек, в каждом содержится по 117 тысяч птиц, 20 устаревших птичников выведены из эксплуатации.

"Реализация этого этапа инвестиционного проекта позволит уже в этом году увеличить производственные мощности, следовательно, возрастет и годовой валовой сбор яйца. Это действительно важно",- считает глава регионального парламента Фуат Сайфитдинов.

Он подчеркнул, что птицефабрика "Пышминская" одно из крупнейших промышленных предприятий на территории Тюменской области.

"Руководство комплекса ставит амбициозные задачи его развития, все они поэтапно выполняются. В этом году планируется строительство цеха тепловой обработки комбикормов со складом и отгрузкой продукции. Проектные работы полностью завершены. Также продолжится реконструкция и модернизации производственных мощностей. Третий, заключительный этап, предусматривает строительство четырех восьмиярусных птичников с автоматизированным яйцесбором. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году",- рассказал законодатель.

Председатель облдумы акцентировал внимание на том, что, несмотря на экономическую ситуацию и множество внешних вызовов, в Тюменской области, продолжается реализация ряда важных инвестиционных проектов.

"В регионе проделана большая работа по привлечению инвесторов в разные отрасли, в том числе в сферу птицеводства. Предприятия должны постоянно развиваться, модернизироваться. Тюменская область – это территория развития, у региона очень серьезный экономический задел, есть хорошая финансовая подушка. Все это позволяет нашим сельхозкомплексам динамично двигаться вперед",- считает Фуат Сайфитдинов.

Фото предоставлено Тюменской облдумой