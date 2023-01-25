Муниципалитеты Тюменской области прошли инвестиционный акселератор. Что дальше?

В Тюменской области 26 муниципальных образований, 25 из них, за исключением Тюмени, прошли программу акселерации по инвестиционному потенциалу и определили для себя перспективные проекты в разных отраслях, включая сельское хозяйство, промышленность и туризм.

В 2022 году свой инвестпотенициал экспертному совету презентовали 15 муниципальных команд, 24 января подытожили работу еще 10: Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, Викуловский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сорокинский, Тюменский, Упоровский и Юргинский районы. Главный итог акселератора – в 25 муниципалитетах реализовано 276 проектов, общая сумма инвестиций в них превысила 18,5 млрд рублей, создано почти 1,64 тысячи рабочих мест.

Как отметили эксперты, команды в своей работе ставили упор на местных инвесторов с небольшими проектами. В некоторых муниципалитетах сформировалась тенденция к разработке проектов в межмуниципальном сотрудничестве, наиболее яркий пример - "Ингальская долина", объединившая интересы четырех районов.

В числе препятствий реализации инвестпроектов муниципалитеты отметили удорожание энергоресурсов, проблемы съезда с федеральной трассы и предложили увеличить сроков возврата микрозаймов с трех до пяти лет. Александр Моор дал соответствующее поручение.

Глава региона отметил, что после акселерации основная задача муниципальных инвестиционных команд – научиться работать с местными бизнес-проектами, планомерно продолжать начатое.

Воплощая инвестпроекты в жизнь, необходимо понимать, что их цифра, объем инвестиций и даже количество рабочих мест – не самоцель, подчеркнул в итоговом выступлении Александр Моор. Главное – рост благосостояния жителей муниципалитетов, а, следовательно, и региона в целом.

"Сейчас необходимо ориентироваться на внутренние резервы. В ближайшие десять лет единственный ресурс, на который могут рассчитывать, как регион, так и страна, – это наши предприниматели", – заявил губернатор. Поэтому муниципальный инвестиционный акселератор, задуманный и реализованный как образовательный проект, должен перейти на уровень регулярной управленческой практики. Такую задачу поставил глава региона.