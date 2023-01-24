Десять муниципалитетов Тюменской области презентуют губернатору итоги работы по поиску инвестпоенциала

Презентация инвестиционного потенциала муниципальных образований Тюменской области проходит в музейном комплеса имени Словцова. Главы Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сорокинского, Тюменского, Упоровского и Юргинского районов презентуют губернатору и его профильным заместителям работу команд.

В масштабном проекте участвуют все муниципалитеты области, кроме Тюмени, из них в прошлом году 15 уже представили итоги своей работы экспертной группе и руководству региона. Суммарное количество их проектов - 228, с общим созданием 1502 рабочих мест, с суммой инвестиций - 18,4 млрд рублей, сообщили в Фонде инвестподдержки ТО.