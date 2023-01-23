В районе ЖК "Колумб" построят надземный пешеходный переход

Фото - https://t.me/gus72to

Надземный пешеходный переход у ЖК "Колумб" построят до конца 2023 года, сообщил на совещании по перспективным объектам транспортной инфраструктуры доложил директор Управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Ковалёв.

"Отобран подрядчик для строительства надземного пешеходного перехода. 30 января планируется заключение контракта. До конца года объект планируем построить",- подчеркнул Андрей Ковалёв.

Строительство надземного пешеходного перехода в районе Московского тракта находится на контроле губернатора Тюменской области. В прошлом году в ходе прямой линии с жителями глава региона обещал максимально ускорить его возведение.

Всего на контроле Главного управления строительства находится 15 крупных объектов транспортной инфраструктуры, в отношении которых ведутся проектные и предпроектные работы. В их числе Южный обход, участок улицы Мельникайте с выходом на Червишевский тракт, развязка "Тюмень-Арена" и др.