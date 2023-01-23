Тюменская область предоставит Курганской области почти 217 млн рублей субсидии на соцобъекты

Курганская область получит 566,7 млн рублей субсидий от Тюменской области и Ямала на ремонт учреждений социальной сферы и строительство инфраструктурных объектов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Курганской области.
"В 2023 году бюджету Курганской области планируется предоставление финансовой помощи из бюджета Тюменской области в сумме 216,7 млн рублей, из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа в сумме 350 млн рублей", - говорится в сообщении.
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