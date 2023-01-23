В Тюмени проведут ярмарку вакансий промышленных предприятий

Первую в этом году ярмарку вакансий проведёт кадровый центр "Работа России" 24 января, претендентов на трудоустройство ждут с 11 до 12 часов в конференц-зале кадрового центра "Работа России" (Республики, 204в, к. 3).

Встречи с потенциальными сотрудниками проведут кадровые специалисты АО "ГМС Нефтемаш", ООО "Тюменский электромеханический завод", ООО "Тюмень Прибор", АО "Завод Тюменьремдормаш" и других крупных промышленных предприятий региона. Вакансии есть как для рабочих специальностей, так и инженерно-технического персонала.

На ярмарке соискатели смогут задать представителям организаций все интересующие вопросы, узнать об условиях труда и заработной плате, а также о специфике деятельности, сообщают в администрации города.