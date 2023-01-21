В Тобольске решили с размахом провести "Пельменный съест"

Второй зимний фестиваль "Пельменный съест" в Тобольске начнётся 30 января и по 12 февраля жителям и гостям города обещают по-сибирски сытные дни и больше прежнего размах, а в финале сварить в котлах на кострах 10 тысяч пельменей.

"11 февраля в 13:00 на Базарной площади состоится большой праздник фестиваля. На ярмарке у местных производителей пельменей вы сможете запастись главным сибирским блюдом на всю зиму! А тобольские ремесленники уже готовят свои лучшие изделия на зимнюю ярмарку. Все это приправим веселыми скоморохами, частушками, ярким концертом, конкурсами, призами и, конечно, сибирским радушием. Кафе и рестораны сварят в котлах на костре 10 000 пельменей, чтобы угостить всех горячим ароматным блюдом и согреть чаем из самовара", - сообщает администрация города.