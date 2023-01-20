Около 300 рабочих мест могут предоставить тюменские работодатели для стажировки неопытных специалистов

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В Тюменской области ежегодно для организации стажировки выпускников и граждан, не имеющих опыта работы по полученной специальности, создается порядка 300 рабочих мест на различных предприятиях, в том числе в государственных и муниципальных учреждениях, а также у индивидуальных предпринимателей.

Уже не первый год муниципальное предприятие г. Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети" принимают участие в организации стажировки выпускников. В 2022 году на предприятие пришли стажироваться две выпускницы по специальности "лаборант химического анализа" Анжелика Бабчук и Надежда Бойко. Девушки успешно прошли стажировку, были приняты на постоянное рабочее место и по настоящее время продолжают свою трудовую деятельность на данном предприятии.

В 2022 году в рамках реализации стажировки выпускников и граждан ищущих работу трудоустроено 302 человека, 77 работодателей, заинтересованных в кадрах, сотрудничали со службой занятости в этом направлении. Временные рабочие места для выпускников созданы во всех муниципальных образованиях.

Молодые люди проходили стажировку по более чем 60 профессиям, основные из которых: "бухгалтер", "менеджер", "инженер", "экономист", "повар", "юрист", "педагог", "воспитатель", "электрогазосварщик", "электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования", "тракторист", "маляр", "программист", "системный администратор", "швея", "штукатур", "слесарь по ремонту автомобилей", "техник-технолог", "дизайнер" и другие.

Для прохождения стажировки необходимо подать заявление о содействии в поиске подходящей работы через Единую цифровую платформу "Работа в России". Получить консультацию можно в Центре занятости населения и его отделениях, а также в департаменте труда и занятости населения Тюменской области по телефону: 8(3452) 42-62-48.