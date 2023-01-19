Управляющей компании в Тюмени дали неделю на вывозку снежной горы

Факт временного складирования снега в ходе вчерашней проверки при обследовании имущественного комплекса в районе дома № 26 по ул. Фармана Салманова зафиксировала инженер квартальной инспекции Службы заказчика по благоустройству КАО Александра Репина.

По информации ООО "УК "Преображенский", временное складирование снега осуществляется в целях оперативного решения вопроса по уборке и вывозу ранее сформированных куч снега с дворовых территорий, которые обслуживает управляющая компания. Управляющей компании дали семь суток на вывоз снега, сообщает администрация города.