Тюменцы более 90% платежей проводят онлайн

Жители Тюменской области стали чаще совершать платежи в интернете. Так, в Сбере среди всех платежей за 2022 год 93% приходится на мобильное приложение, веб-версию СберБанк Онлайн и автоплатежи. Годом ранее их доля составляла 90%. В банкоматах за прошлый год проведено около 3% платежных операций, а в офисе банка — 4%.

Чаще всего в интернете жители области оплачивают услуги сотовой связи, телекома (64,7% от общего объема онлайн-платежей) и ЖКХ (20,8%). Также через мобильное приложение пользователи оплачивают налоги, госпошлины и образовательные услуги.

Председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов: