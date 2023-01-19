Тюменцы могут претендовать на гранты в сфере искусственного интеллекта

Тюменцы и тюменские организации могут претендовать на гранты в сфере искусственного интеллекта от Фонда содействия инновациям, заявки принимаются сразу на несколько конкурсов, сообщается на сайте регионального правительства.

Для физических лиц и компаний не старше двух лет доступен конкурс по разработке нового продукта, сервиса или решения в области искусственного интеллекта "Старт-ИИ-1". Конкурс дает возможность получить грант суммой до 4 млн рублей. Прием заявок продолжается до 6 февраля.

Юридические лица, завершившие прошлый этап программы "Старт", могут участвовать в конкурсе "Старт-ИИ-2", который дает возможность получить грант суммой до 8 млн рублей. По этому конкурсу срок приема заявок продолжится до 13 февраля.

Конкурс "КОД-ИИ" проводится среди физических лиц индивидуально или коллективов до 10 человек. Он направлен на создание новых и развитие существующих открытых библиотек в сфере искусственного интеллекта. Грант – до 10 млн рублей. Заявки принимаются до 20 февраля.

Также для физических лиц по направлениям доработки, апробации и внедрения собственных продуктов, сервисов и решений запущен конкурс "Коммерциализации-ИИ". Здесь можно получить грант до 30 млн рублей. Условием является софинансирование со стороны заявителя не менее 20 %. Заявку можно подать до 27 февраля.

Прохождение акселерационной программы "Акселерация-ИИ" доступно физическим и юридическим лицам. Заявленная сумма грантов — до 800 тыс. рублей. Заявки принимаются до 6 марта.

Подробности по участию здесь.