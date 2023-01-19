ВТБ запускает в Telegram онлайн-банк

ВТБ первым в России запускает полноценный онлайн-банк в Telegram, клиентам будут доступны повседневные финансовые услуги, а среднее время проведения операций по ним сократится в два раза, сообщает пресс-служба банка.

Новый цифровой банк будет создан на базе существующего чат-бота ВТБ, а использование сервиса абсолютно безопасно: архитектура предложенного решения не предполагает передачу клиентские данные не будут передаваться на серверы Телеграма, для защиты операций реализована уникальная 5-факторная защита, отмечается в релизе.

Сервис доступен владельцам смартфонов всех операционных систем, а для пользователей iOS он станет надежной альтернативой приложению из AppStore.

Запуск банка в Телеграме пройдет в несколько этапов. Сначала сервис будет охватывать половину наиболее востребованных услуг: просмотр баланса карт и счетов в ВТБ, перевод денег через СБП, пополнение счёта мобильного телефона. Затем появится оплата по QR-коду и возможность сформировать QR-код, история операций, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов, перевод me2me со своей карты в другом банке на карту в ВТБ. К концу 2023 года в Телеграме клиентам будут доступны все повседневные банковские услуги, а также выпуск некоторых цифровых продуктов.

Святослав Островский, член правления ВТБ: