ВТБ запускает в Telegram онлайн-банк

ВТБ первым в России запускает полноценный онлайн-банк в Telegram, клиентам будут доступны повседневные финансовые услуги, а среднее время проведения операций по ним сократится в два раза, сообщает пресс-служба банка.
Новый цифровой банк будет создан на базе существующего чат-бота ВТБ, а использование сервиса абсолютно безопасно: архитектура предложенного решения не предполагает передачу клиентские данные не будут передаваться на серверы Телеграма, для защиты операций реализована уникальная 5-факторная защита, отмечается в релизе.
Сервис доступен владельцам смартфонов всех операционных систем, а для пользователей iOS он станет надежной альтернативой приложению из AppStore.
Запуск банка в Телеграме пройдет в несколько этапов. Сначала сервис будет охватывать половину наиболее востребованных услуг: просмотр баланса карт и счетов в ВТБ, перевод денег через СБП, пополнение счёта мобильного телефона. Затем появится оплата по QR-коду и возможность сформировать QR-код, история операций, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов, перевод me2me со своей карты в другом банке на карту в ВТБ. К концу 2023 года в Телеграме клиентам будут доступны все повседневные банковские услуги, а также выпуск некоторых цифровых продуктов.
Святослав Островский, член правления ВТБ:
Реализация нового цифрового сервиса в Телеграме – уникальная разработка для российского и мирового финансового рынка, сочетающая в себе удобство и безопасность. Сегодня мы запускаем для клиентов новый сервис и поэтапно планируем расширять его функционал до уровня полноценного приложения. Благодаря инновационным технологиям, скорость проведения в нем повседневных операций вырастет более чем в 2 раза. Мы ожидаем, что наиболее интересно его развитие будет пользователям устройств на iOS, для которых он станет надежной заменой мобильного приложения.
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