Ипотечный портфель жителей тюменского региона вырос на 17%

В ноябре 2022 года жители Тюменской области, Югры и Ямала взяли свыше 6 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 22,5 млрд рублей. Это на 10% меньше по количеству выданных кредитов и на 4% больше по объему, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Отделения по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ.

Совокупная задолженность жителей "тюменской матрешки" по ипотечным кредитам увеличилась за год на 17% и на начало декабря 2022 года составила 632 млрд рублей.

Югорчане оформили 2,9 тыс. кредитов на сумму 10,9 млрд рублей, тюменцы – 2,3 тыс. на 7,7 млрд рублей, ямальцы – более 900 кредитов на 3,9 млрд рублей.

В ноябре средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в Тюменской области составила 7,4% годовых, в Югре – 7,9%, на Ямале – 8,4%.

С 1 января 2023 года изменились условия предоставления льготной ипотеки, которая остается главным драйвером рынка жилищных кредитов. Теперь ипотечный кредит на новостройки можно взять под 8% годовых с первоначальным взносом от 15% стоимости жилья. Срок действия программы продлен до 1 июля 2024 года, максимальный размер кредита в Тюменской области, Югре и на Ямале составляет 6 млн рублей. Кроме того, расширена программа семейной ипотеки. Подробную информацию об условиях льготной ипотеки можно найти на сайте fincult.info.