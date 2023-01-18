Тюменская область сохранит все региональные меры поддержки промышленности и инвесторов

Несмотря на непростую экономическую ситуацию 2022 года, в Тюменской области в 2023 году сохраняются все региональные меры поддержки промышленности и инвесторов, сообщает пресс-служба губернатора.

По словам директора департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антона Машукова, более 590 миллионов рублей составит общий объем затрат на реализацию региональной госпрограммы "Развитие промышленности и инвестиционной деятельности" в 2023 году

На возмещение части затрат на оплату процентов по договорам кредита, заключенным с российскими кредитными организациями, и субсидирование развития лизинга оборудования для промышленных предприятий предусмотрено 100 миллионов рублей. Затраты на возмещение из областного бюджета части стоимости заказанного и оплаченного оборудования и других ресурсов, работ, услуг запланированы в объеме 220 миллионов рублей.

На развитие муниципальных индустриальных площадок планируется направить свыше 22 миллионов рублей, на содействие продвижению продукции тюменских производителей – более 19 миллионов рублей, на докапитализацию регионального фонда развития промышленности – 46 миллионов рублей, в том числе около 14 миллионов рублей – из федерального бюджета.

Антон Машуков: