Тюменская область сохранит все региональные меры поддержки промышленности и инвесторов

14:26 18 января 2023
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Несмотря на непростую экономическую ситуацию 2022 года, в Тюменской области в 2023 году сохраняются все региональные меры поддержки промышленности и инвесторов, сообщает пресс-служба губернатора.

По словам директора департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антона Машукова, более 590 миллионов рублей составит общий объем затрат на реализацию региональной госпрограммы "Развитие промышленности и инвестиционной деятельности" в 2023 году

На возмещение части затрат на оплату процентов по договорам кредита, заключенным с российскими кредитными организациями, и субсидирование развития лизинга оборудования для промышленных предприятий предусмотрено 100 миллионов рублей. Затраты на возмещение из областного бюджета части стоимости заказанного и оплаченного оборудования и других ресурсов, работ, услуг запланированы в объеме 220 миллионов рублей.

На развитие муниципальных индустриальных площадок планируется направить свыше 22 миллионов рублей, на содействие продвижению продукции тюменских производителей – более 19 миллионов рублей, на докапитализацию регионального фонда развития промышленности – 46 миллионов рублей, в том числе около 14 миллионов рублей – из федерального бюджета.

Антон Машуков:

Одним из важнейших результатов реализации региональной программы "Развитие промышленности и инвестиционной деятельности" в 2023 году должен стать рост такого важного показателя, как объем инвестиций в основной капитал, до более чем 300 миллиардов рублей.

Теги: Антон Машуков , инвестиции , промышленность , Фонд развития и поддержки предпринимательства
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