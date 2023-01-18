Мамы в декрете могут получить сертификат на обучение

В Тюменской области приступили к реализации социального заказа в сфере занятости населения, рассчитанного на 2023 год. Система сертификатов позволяет реализовывать госуслугу по организации профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы.

Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области:

Это, с одной стороны, помогает женщинам без отрыва от ухода за ребенком сохранять или повышать свою квалификацию, с другой стороны – делает образовательные организации, обучающие женщин, полноценными участниками процесса оказания государственных услуг и, как следствие, получателями государственной поддержки.

Для получения сертификата необходимо подать заявление на получение услуги по поиску подходящей работы без выплаты пособия для регистрации в органах службы занятости. Подача заявления осуществляется на портале "Работа в России" (trudvsem.ru).

После успешного завершения модерации заявления Центром занятости – направить в департамент труда и занятости населения Тюменской области скан-образ распечатанного и подписанного заявления на обучение.

Вся справочная информация размещена на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области в разделе Деятельность/Соцзаказ. Получить консультацию можно у специалистов департамента по телефону +7(3452) 42-61-16.