В Тюменской области возводится 313 многоквартирников

В настоящее время в Тюменской области жильё возводят 109 застройщиков. В стадии строительства находятся 313 многоквартирных домов общей площадью жилья более 3,3 млн кв. м, сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов в интервью ТК "Регион-Тюмень".

Подводя итоги 2022 года, руководитель ГУС ТО отметил, что в регионе по оперативным данным введено 2 млн 274 тыс. кв. метров жилья, и это закономерный результат:

Конечно, мы не один год шли к таким цифрам. Нельзя сказать, что мы не предполагали и вдруг неожиданно более двух миллионов квадратных метров нам удалось построить. Тюменская область всегда славилась своим очень сильным строительным комплексом. Мы уже много лет вводим ежегодно более одного квадратного метра жилья на каждого жителя нашего региона. У нас очень хорошая цифра по обеспеченности квадратными метрами на одного жителя региона. Если в целом по стране это цифра чуть более 27 кв. метров на одного жителя, то в Тюменской области мы перешагнули отметку в 30 кв. метров.

Что касается введенных метров жилья, то, по словам Перевалова, 41% от общего ввода - почти 933 тыс.кв. м - приходится на частные дома, что обусловлено развитием коммунальной инфраструктуры и, в частности, программой догазификации региона, а также "амнистией" по регистрации индивидуальных жилых домов. Спрос на новостройки поддерживается за счёт сохранения льготной ипотеки, которая продлена до 2024 года.