В Тюменской области снова отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

За вторую неделю 2023 года в Тюменской области наблюдается рост заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"По отношению к первой неделе показатель заболеваемости населения увеличился на 16,3 %, эпидемический порог по субъекту превышен на 25,48 %. Несмотря на рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, среди разных возрастных групп детского населения заболеваемость зарегистрирована ниже эпидемических порогов. В структуре циркулирующих вирусов все так же превалируют вирусы гриппа", - отмечают в пресс-службе ведомства.

По итогам второй недели 2023 года в регионе зарегистрирован рост заболеваемости населения COVID-19, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 31,3, что соответствует низкой интенсивности эпидемического процесса.

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19 находится на постоянном контроле Управления.